В Хабаровске экс-руководитель магазина присвоил 700 тысяч рублей

В Хабаровске сотрудники полиции задержали 29-летнего мужчину, подозреваемого в хищении денежных средств и цифровой техники на сумму около 702 тысяч рублей. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным УМВД России по г. Хабаровску, задержанный ранее занимал должность руководителя торгового зала крупного магазина бытовой электроники в Центральном районе. На момент установления факта хищений он уже уволился. С июня по ноябрь 2025 года фигурант оформлял фиктивные возвраты товара: используя персональные данные покупателей, он проводил по документам прием техники и возврат денег из кассы, тогда как фактически возвратов не было.
Кроме того, мужчина принимал от клиентов возвращаемую мобильную электронику, но в нарушение инструкции не отправлял ее на склад, а похищал и продавал в комиссионные магазины. В настоящее время злоумышленник трудоустроен в другой компании и проживает в хостеле в Железнодорожном районе.
В ходе обыска в счет погашения ущерба изъяты смартфон задержанного и пять тысяч рублей наличных. Подготовлено ходатайство о наложении ареста на его банковские счета. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата», санкция которой предусматривает до шести лет лишения свободы.
