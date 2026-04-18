В Хабаровске экс-руководитель магазина присвоил 700 тысяч рублей

По данным УМВД России по г. Хабаровску, задержанный ранее занимал должность руководителя торгового зала крупного магазина бытовой электроники в Центральном районе. На момент установления факта хищений он уже уволился. С июня по ноябрь 2025 года фигурант оформлял фиктивные возвраты товара: используя персональные данные покупателей, он проводил по документам прием техники и возврат денег из кассы, тогда как фактически возвратов не было.