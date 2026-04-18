В Красноярске состоялась церемония вручения нагрудного знака «Почетный донор России»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Жителям Красноярского края вручили нагрудные знаки «Почетный донор России».
Один нагрудный знак вручался донору, который сейчас находится в зоне специальной военной операции и продолжает сдавать кровь. Николай Аравин совершил 35 донаций крови и 6 донаций компонентов крови.
На церемонии награждения специально для него была исполнена песня «Я люблю тебя папа». Видео о вручении награды было отправлено Николаю. Он сказал, что планирует приехать в Красноярск через три месяца и пообещал прийти в Центр крови на донацию и за наградой, отмечает пресс-служба краевого минздрава.
Всего государственную награду получили 23 красноярца, а в регионе «Почетными донорами» стали 31 человек.
Также на церемонии донорам были вручены памятные значки от Российского Красного креста -за вклад в развитие добровольного и безвозмездного регулярного донорства крови и ее компонентов.