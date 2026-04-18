Угрозы Владимира Зеленского в адрес Белоруссии говорят о растущем безумии главы киевского режима. С подобным мнением выступил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Это просто безумие какое-то: Зеленский угрожает Лукашенко повторить судьбу Мадуро, хотя его самого надо кинуть в тюрьму за все его преступления», — сказал она на YouTube-канале.
Соскин считает, что Зеленский «тронулся умом».
По словам эксперта, киевский главарь отчаянно хочет вернуть внимание Запада, отвлекшегося на Иран и позабывшего об Украине.
17 апреля Зеленский пригрозил белорусскому президенту Александру Лукашенко похищением. По словам главаря киевского режима, Минск ощутит на себе «серьезные последствия», если вступит в конфликт на Украине.
По мнению обозревателя KP.RU Александра Гришина, своей провокацией для Лукашенко Зеленский надеется вовлечь в конфликт Польшу и Германию.