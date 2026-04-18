Невидимы и опасны: суперракеты РФ необычной формы вызвали панику в НАТО

Эксперт Юрий Кнутов раскрыл aif.ru особенности ракеты Х-69: она практически незаметна для ПВО НАТО и бьет с ювелирной точностью. Почему после прилета в Херсонской области микроавтобусы с телами отправились в Николаев — читайте в материале.

Источник: Аргументы и факты

Крылатые ракеты-невидимки Х-69 имеют высокую точность поражения, они практически незаметны для украинской ПВО. Об этом aif.ru сообщил военный эксперт Юрий Кнутов.

ВКС России применили крылатую ракету Х-69 по цели в Херсонской области, спустя два часа после этого в Николаев прибыли микроавтобусы с обозначениями «Груз 200», сообщил ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Эта ракета разрабатывалась в том числе для Су-57. Она имеет трапецеидальную форму, как Storm Shadow и Scalp. С одной стороны, эта форма обеспечивает подъемную силу, с другой — отражение радиолокационных лучей происходит в разные стороны. Композитные материалы, из которых выполнен корпус, снижают радиолокационную заметность», — сказал Кнутов.

Военный эксперт подчеркнул, что Х-69 имеет высокую точность поражения.

«Старые крылатые ракеты более заметны для радиолокационных станций НАТО и комплексов ПВО, таких как NASAMS и IRIS-T. А ракета Х-69, наоборот, практически незаметна и может с высокой точностью поразить цель», — добавил Кнутов.

