Акция «Вода России» стартовала сразу в двух городах Хабаровского края

Активисты убрали берег реки в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.

Источник: AmurMedia

Всероссийская экологическая акция «Вода России» одновременно стартовала в двух самых крупных городах Хабаровского края. Мероприятия прошли в рамках президентского нацпроекта «Экологическое благополучие». Волонтеры краевой столицы привели в порядок 300 м берега Амура, а активисты Комсомольска-на-Амуре прошли 2,5 км набережной, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

«Отрадно видеть, как с каждым годом крепнут волонтерские экологические традиции в Хабаровском крае. Акция, проводимая в рамках президентского нацпроекта “Экологическое благополучие” и Народной программы Единой России, объединила уже тысячи экологических активистов, которые каждый год выходят на уборку берегов наших рек и озер. Это весомый вклад в решение экологических проблем», — отметил министр природных ресурсов Хабаровского края Александр Леонтьев.

Акция «Вода России» стартовала сразу в двух городах Хабаровского края. Фото: Вячеслав Лукьянов.

Первыми старт акции дали жители Комсомольска-на-Амуре. Сначала два десятка активистов «Чистой лиги», волонтеры ЦДО «Дземги» и ЦВР «Юность» и студенты Губернаторского авиастроительного техникума вышли на уборку набережной Амура города Юности и собрали 1,5 куб.м мусора. Затем к ним присоединились жители Хабаровска. Более 70 человек за час собрали 6 куб. м мусора включая пластиковую тару, одноразовую посуду, старую мебель, сантехническое оборудование и другое, с берега Амура в районе улицы Бойко Павлова.

Поддержать волонтеров краевой столицы пришли также корпоративные партнеры акции — подразделения РЖД, ООО «Транснефть-Дальний Восток», ООО «Дяппе», ХЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск», ООО «РСП-М», ООО «Регстройком» и филиал АО «Элтеза» в Хабаровске.

Напомним, в 2025 году в акции «Вода России» приняли участие около 8 тысяч жителей края, которые очистили от мусора более 170 км береговых линий. В рейтинге акции Хабаровский край занял 34 место среди всех российских регионов, а два мероприятия, проведенные в Солнечном и Николаевском районах, были признаны победителями всероссийского рейтинга «Самые креативные мероприятия акции “Вода России” 2025 года».

В марте этого года Хабаровский край первым среди регионов Дальневосточного федерального округа открыл акцию «Вода России»: волонтеры добровольного общественного движения «Дальневосточное содружество “Наследие” вышли на уборку еще до того, как сошел снег, и очистили от мусора берег реки Амур на полуострове Заячий в Хабаровске.

Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в краевом центре с 1 апреля стартовал двухмесячник по благоустройству. В рамках этой инициативы каждую пятницу проводятся санитарные дни.

