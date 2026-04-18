Красноярск станет Всероссийской студенческой стройкой в ходе подготовки к празднованию 400-летия

Вчера в столице края под председательством губернатора состоялось очередное заседание регионального оргкомитета по подготовке празднования 400-летия Красноярска. В этом году в городе запланировано 50 мероприятий, связанных с подготовкой. На совещании Михаил Котюков поручил профильным ведомствам синхронизировать строительство и благоустройство, которые ведутся на одних и тех же улицах, а также контролировать качество и сроки выполнения работ. — Важно не только провести праздничные мероприятия на достойном уровне, но прежде всего — преобразить сам город. Повысить качество городской среды, сервисов и услуг, снять инфраструктурные ограничения и улучшить экологическую ситуацию. Переходим из проектного режима в активный строительно-монтажный. Многое уже сделано, есть результаты. Самый большой объём работы предстоит выполнить в ближайшие два года. Прошу ответственных сопровождать и контролировать каждый контракт, — подчеркнул глава региона. Мэр Красноярска Сергей Верещагин доложил о ключевых объектах 2026 года. Общая сумма предусмотренных на этот год работ — около 23 млрд рублей. В их числе — пополнение парка общественного транспорта новыми автобусами на газомоторном топливе, благоустройство общественных пространств и улиц, строительство и модернизация социальных объектов, ремонт фасадов 68 домов, в том числе имеющих статус объектов культурного наследия. На более экологичные виды отопления предполагается перевести не менее 720 домов частного сектора. Также планируется начать строительство нового велопешеходного моста в Татышев-парк со стороны мкрн. Зелёная Роща. Проект благоустройства самого острова разрабатывается. В предстоящем благоустроительном сезоне участие в подготовке Красноярска к 400-летию примут студенческие отряды — они помогут в строительстве пяти масштабных объектов. Губернатор поддержал инициативу организации в Красноярске Всероссийской студенческой стройки. К нам приедут добровольцы со всей страны. В мае в Красноярске состоится заседание федерального оргкомитета по подготовке к празднованию юбилея города. — 400-летие Красноярска — это праздник для всех жителей края. Краевая столица должна стать предметом гордости — уютным, комфортным, красивым, современным городом. Мы уделяем такое внимание его развитию, чтобы красноярцы создавали семьи, чтобы их дети связывали свое будущее с любимым городом. Поэтому мы формируем новые предложения, которые уже готовы обсудить на следующем заседании федерального оргкомитета, — отметил губернатор. Напомним, что всего на подготовку к празднованию 400-летия Красноярска предусмотрено более 200 млрд рублей из бюджетов разных уровней. Указом Президента России Владимира Путина 400-летию Красноярска присвоен статус события федерального уровня. Федеральный оргкомитет возглавляет заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.