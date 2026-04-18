Генерал Талаиник: Ормузский пролив открыт только при определённых условиях

Официальный представитель Минобороны Ирана генерал Реза Талаиник заявил, что Ормузский пролив открыт лишь при наличии ряда условий, несмотря на все уверения Соединённых Штатов в обратном.
Он уточнил, что военные суда и суда, связанные «с враждебными силами», не имеют права проходить через Ормузский пролив.
«Ормузский пролив открыт только в условиях прекращения огня и при определенных условиях, поэтому военные суда и суда, связанные с враждебными силами, не имеют права проходить через Ормузский пролив», — сказал Талаиник, его слова цитирует агентство Tasnim.
Он отметил, что в случае возобновления атак военных Израиля на Ливан блокировка Ормузского пролива будет возобновлена.
«В случае давления на ливанских братьев и сестёр ситуация вернётся к прежнему состоянию», — заявил Талаиник.
В апреле президент Соединённых Штатов Дональд Трамп рассказал о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Первый раунд переговоров состоялся в пакистанской столице. По словам Трампа, второй раунд может состояться в выходные.
Иран заблокировал Ормузский пролив 28 февраля в качестве ответной меры на массированные авиаудары США и Израиля. В апреле Трамп ввёл морскую блокаду иранского побережья.
Ситуация с судоходством начала стабилизироваться после решений Ирана об открытии Ормузского пролива для коммерческих судов при соблюдении ряда условий.