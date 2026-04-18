Нижегородцам рассказали об особенностях регистрации строений на садовых участках

Нюансов у «дачной амнистии» много. Один из них связан с оформлением земельных участков и находящихся на них строениях. На эту тему ИА «Время Н» пообщалось с экспертом в сфере недвижимости, гендиректором «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерием Летенковым.
— Семья купила дачный участок с садовым домиком и недостроенной баней. Нужно ли оформлять право собственности на эти строения? Люди говорят, что, если не оформлять, то никаких санкций за это не последует. Мол, у большинства садоводов не оформлены права собственности на эти строения и никаких проблем. Вопрос, можно ли оставить все как есть, то есть ничего не оформлять, кроме самого земельного участка?
— Я часто слышу позицию: участок оформлен — и этого достаточно, а домик и баню можно не трогать. Формально закон такую модель допускает. Регистрация строений на дачных участках проходит по желанию собственника, за её отсутствие штрафов не назначают.
Проблемы возникают позже, когда объект попадает в поле зрения налоговой. Сейчас строения находят через аэрофотосъёмку и спутники. После этого приходит уведомление: налог за три года плюс штраф около 20% от суммы. Для многих это становится неожиданным расходом, особенно если дом используют давно.
Отдельная история — сами постройки. Если баня или дом возведены с нарушениями или без необходимых оснований, инспекция вправе назначить штраф до 50 тысяч рублей и выдать предписание на снос. Такие кейсы появляются регулярно, особенно в старых садоводствах.
Есть и бытовые ограничения. Неоформленный дом нельзя продать отдельно от участка, подарить, застраховать или включить в наследство как самостоятельный объект. Недостроенная баня без регистрации фактически остаётся вне правового поля — её сложно защитить даже при споре.
Оформление занимает несколько шагов: технический план у кадастрового инженера, подача документов через МФЦ и внесение данных в реестр. После этого объект становится частью собственности, с которой можно работать без ограничений.
На практике многие тянут с регистрацией годами, пока не возникает сделка или проверка. И в этот момент приходится оформлять всё в ускоренном режиме — уже с дополнительными затратами и рисками.
— Домик на участке древний. Скорее всего, новые покупатели снесут его и будут строит новый. Есть ли смысл оформлять строение, которое будет в итоге снесено?
— Когда на участке стоит старый дом под снос, я не советую тратить время и деньги на его оформление. Закон не требует регистрации таких строений, если речь идёт о частном использовании. Владелец сам решает, вносить объект в реестр или сразу готовить площадку под новое строительство.
Оформление в такой ситуации создаёт лишние расходы. Технический план, услуги инженера, госпошлина — на выходе десятки тысяч рублей за объект, который исчезнет через несколько месяцев. После этого придётся снова обращаться к кадастровому инженеру, чтобы снять дом с учёта, иначе он продолжит «висеть» в реестре и тянуть налог.
Снос незарегистрированного дома проходит проще. Уведомили администрацию, разобрали строение и освободили участок. Без актов обследования и дополнительных процедур. Такой сценарий используют массово в садоводствах, когда покупатель берёт землю под новый дом.
При этом риски полностью не исчезают. Налоговая периодически фиксирует даже ветхие строения через съёмку и может доначислить налог за прошлые годы с пенями и штрафом до 40%. Такие случаи встречаются, хотя для объектов под снос внимание к ним ниже.
На сделке покупатели чаще смотрят на сам участок. Старый дом в документах редко добавляет ценность, а иногда усложняет переговоры из-за возможных вопросов по статусу постройки. В итоге многие собственники просто убирают дом и выходят на продажу уже с чистым пятном под застройку.
— Работает ли в 2026 году пресловутая «дачная амнистия»? Говорят, что в 2024 году изменились правила игры. Так ли это? В чем суть изменений?
— В 2026 году «дачная амнистия» продолжает работать. Государство продлило её до марта 2031 года, поэтому владельцы участков оформляют дома и постройки по упрощённой схеме. Процедура сохраняет главный принцип: минимальный пакет документов и отсутствие санкций за старые нарушения.
В 2024 году правила расширили. Под амнистию попали дома на две семьи, построенные до конца 1090-х, а также хозяйственные постройки, которые давно стоят на участках. Бани, гаражи и сараи оформляют по декларации и техплану без разрешений на строительство. Наследники получили возможность регистрировать такие объекты без дополнительных споров по правам.
Параллельно ввели чёткие параметры для самих домов: высота до 20 метров, до трёх этажей, площадь до 500 квадратов — в этих рамках регистрация проходит без сложной экспертизы. Более крупные объекты требуют согласованного проекта, иначе их не внесут в реестр.
Отдельный порядок действует для новых домов. Если стройку начали после 2018 года, собственник направляет уведомление в администрацию до начала работ и после завершения. Для старых построек сохранили упрощённый режим, и именно он сейчас закрывает основной массив дачных объектов.
На практике владельцы активно используют амнистию при продаже и наследовании. Пока дом не внесён в реестр, с ним сложно провести сделку. Поэтому многие возвращаются к оформлению спустя годы — когда участок уже готовят к передаче новому собственнику.