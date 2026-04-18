Иванников: Буданов может сбежать в Канаду

Экс-глава ГУР Буданов якобы лично участвовал во вторжении в приграничье РФ. Эксперт Олег Иванников заявил aif.ru, что Буданов может сбежать в Канаду после окончания боевых действий. Как спецслужбы намерены его достать — в материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Глава офиса Зеленского Кирилл Буданов* после окончания боевых действий на Украине может сбежать в Канаду, чтобы избежать правосудия за совершенные террористические преступления. Об этом aif.ru заявил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

Ранее в сети появилась информация о том, что Буданов во времена руководства Главным управлением разведки (ГУР) Украины якобы лично участвовал во вторжении в российские населенные пункты, в том числе в Белгородской области.

«Были случаи, когда нацистских преступников Третьего рейха вытягивали с другого континента и предавали суду. После Второй мировой войны они расползлись по всему свету, их буквально доставали из джунглей. То же самое будет с Будановым, когда он убежит. А убежать он сможет только в Канаду, так как никто и нигде его больше принять не сумеет. С Канадой придется вести предметный разговор», — сказал Иванников.

По мнению эксперта, если Буданова захватят российские спецслужбы, то он предстанет перед судом в РФ и получит пожизненный срок.

Напомним, 25 декабря 2023 года Басманный районный суд Москвы вынес постановление о «заочном аресте» Кирилла Буданова, он обвиняется в совершении более 100 терактов. МВД РФ объявило его в федеральный и международный розыск.

* Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

