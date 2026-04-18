Россиян предупредили, что за шашлык у дома придется заплатить 400 тысяч

«На дачных и приусадебных участках готовить шашлыки разрешается, но при этом нужно соблюдать правила пожарной безопасности. Мангал или жаровню необходимо размещать на расстоянии не менее 5 метров от построек, а территорию вокруг (в радиусе 2 метров) — очистить от сухой травы, веток и других горючих материалов. Рядом обязательно должны быть средства пожаротушения: вода, огнетушитель, песок или лопата. Открытый огонь (костёр) допускается разводить только в специально оборудованной яме (глубиной не менее 30 сантиметров и диаметром до 1 метра) — не ближе 15 метров от зданий. В период особого противопожарного режима любое разведение открытого огня, включая использование мангалов, запрещено. Также нельзя жарить шашлыки при сильном ветре (более 5 м/с для открытого огня и более 10 м/с для мангала с крышкой), под кронами деревьев, на торфяных почвах и в других опасных местах. За несоблюдение этих правил предусмотрены штрафы: в обычное время — от 5 до 15 тысяч рублей, в период особого противопожарного режима — от 10 до 20 тысяч рублей. При причинении ущерба сумма штрафа может достигать 50 тысяч рублей, а при серьёзных последствиях возможна ответственность по УК», — добавил Алексеев.