Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства в Красноярском крае посетили 5,5 тысячи соискателей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Собеседования с работодателями прошли на 58 площадках в разных округах региона. Также состоялись выезды 28 мобильных центров занятости в удаленные села.
Программа ярмарки включала ряд дополнительных событий. Например, в Норильске мероприятия проходили ежедневно с 13 апреля: заседание Молодежного клуба при центре занятости, профтуры на предприятия, профориентационные занятия. В Красноярске в преддверии ярмарки провели масштабный профориентационный фестиваль для молодежи. В Национальном центре «Россия» на Енисее состоялось торжественное открытие региональных этапов Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии».
17 апреля возможности трудоустройства и профессионального развития жителям региона предложили более 500 компаний, которые представили свыше восьми тысяч вакансий.
В мобильных офисах жители удаленных сел ознакомились с вакансиями и цифровыми сервисами службы занятости, отмечает пресс-служба краевого агентства труда и занятости.
Для работодателей участие в ярмарке — способ оперативно найти персонал и заложить основу кадрового резерва. Мероприятие предоставило площадки для обмена опытом, расширения сети деловых контактов и поиска новых партнеров.
«Наша цель — помочь жителям Красноярского края найти работу, а приоритетным отраслям экономики получить нужные кадры. Ярмарка — это комплексное мероприятие. Здесь проводятся собеседования, а также консультации о возможностях трудоустройства и мерах поддержки. Работают локации для участников СВО и членов их семей, для молодежи, людей старшего поколения», — пояснил руководитель агентства труда и занятости населения Красноярского края Виктор Новиков.
26 июня состоится федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Флагманская площадка будет в Красноярске.