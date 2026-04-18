Минпросвещения утвердило нагрузку для учеников старших классов

Ранее преподаватель ВШЭ Тарас Пащенко объяснил, что люди не могут применить знания на практике из-за иллюзии понимания и пассивного обучения. Узнавание информации не равно её использованию, а без активного извлечения из памяти знания быстро забываются. Чтобы сформировать навык, нужно не просто слушать лекции, а выполнять задания, анализировать реальные ситуации и практиковаться.