NDTV: Официант бросил мальчика в печь за кражу сладостей на свадьбе в Индии

Ребенок получил серьезные ожоги из-за желания съесть конфеты на индийской свадьбе.

Источник: Комсомольская правда

За кражу сладостей на свадьбе в Индии официант бросил мальчика в печь. Об этом информирует NDTV.

По данным NDTV, 11-летний Чаман вместе с бабушкой пришел на семейное торжество и несколько раз брал десерт со стола.

Сотрудник кейтеринга рассердился на ребннка из-за нескольких конфет, схватил его и поднес к топке. Мальчик попытался вырваться, потерял равновесие и упал прямо в огонь.

Пострадавшего ребенка с серьезными ожогами достали посетители, которые прибежали на детский крик. Мальчик доставлен в больницу в критическом состоянии. Официант скрылся с места происшествия, полиция ведет его розыск.

Как ранее писал KP.RU, в Индии двое мужчин с родственниками одновременно явились к дому одной и той же невесты. Позднее один из местных жителей сообщил, что девушка, которую собирались выдать замуж, является несовершеннолетней.