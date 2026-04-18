Расплата за Змеиный остров и потоки: боевых пловцов уничтожили в Одессе

Британские советники и инструкторы, которые тренируют боевых пловцов ВСУ, уничтожены в Измаиле в результате ударов ВС РФ. Полковник Матвийчук прокомментировал массированную атаку на Одесскую область.

Источник: Аргументы и факты

Более сотни британских советников и инструкторов, которые тренируют боевых пловцов ВСУ, уничтожены в результате многочисленных ударов по инфраструктуре порта Измаил, сообщил aif.ru военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Об этом военный эксперт рассказал, комментируя массированную атаку на Одесскую область в ночь на пятницу. Как сообщалось, взрывы прогремели в Одессе, Грибовке, а также в упомянутом Измаиле, где, как известно, располагается база 73-го Морского центра специального назначения, на которой элитные подразделения боевых пловцов проводят тренировки и готовят диверсии.

«Боевые пловцы якобы использовались для подрыва “Северного потока — 2”. Кроме того, с их помощью могли проводиться диверсии на коммуникациях у острова Змеиный и на прибрежных нефтяных шельфовых платформах. Не следует сбрасывать со счетов и торговые караваны. Пловцы способны организовать перегрузку секретных грузов с последующей подводной транспортировкой. Например: входит торговый корабль с неким малогабаритным грузом секретной разработки, подходят пловцы, забирают его и с помощью механических средств транспортировки перемещают под водой. Они могут выполнять различные задачи», — рассказал Матвийчук.

Военный эксперт констатировал, что Измаил регулярно подвергается атакам ВС РФ, в результате которых противник несет огромные потери.

«Наши недруги-британцы несут очень серьёзные потери. По моим данным, мы уже уничтожили более сотни натовских инструкторов и советников. Наносимый урон велик. Страдает учебно-материальная база, коммуникации. Ведь для работы подводных диверсантов необходимы спуски, шлюзы, барокамеры. Всё это разрушается, что не позволяет полноценно проводить обучение и, главное, применять эти силы», — подытожил Матвийчук.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что по порту Измаил был нанесен удар беспилотниками «Герань-2». Отмечалось, что был сильный пожар. При этом пожарные не торопились приступать к тушению огня, так как ждали какого-то взрыва.

