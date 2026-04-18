Им жить надоело: в ГД ответили на появление заводов БПЛА для ВСУ в Европе

Минобороны России опубликовало адреса заводов в Европе, где выпускают БПЛА для Киева. Как отметил в беседе с aif.ru депутат Госдумы Андрей Колесник, по этим целям удар может быть нанесен в любой момент.
«По указанным целям удар может быть нанесён в любой момент. Решение принимает военно-политическое руководство страны, когда сочтёт нужным, когда в этом будет военная необходимость. Удар будет нанесен наиболее эффективным на момент принятия решения оружием», — объяснил он.
По словам Колесника, западные партнеры Украины, открыв на своих территориях предприятия по производству дронов для ВСУ, тем самым подставили сами себя.
«Если они сами себя сделали тылом Вооружённых сил Украины, где готовятся боеприпасы для применения ВСУ по нашим войскам, тогда что они хотят? Они сами это все придумали. Видимо, кому-то жить надоело. Европейцам стоит задуматься, стоит какие-то, наверное, решения принимать. Они думают, что, может быть, не будет такого решения принято, они все надеются, что они в садовом, в своём цветущем саду за дерево спрячутся, но от термобарических боеприпасов за деревом не спрячешься. Им надо ждать не самого благоприятного для Европы сценария», — добавил собеседник издания.
Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что места производства беспилотников для Украины в Европе, данные о которых обнародованы Минобороны России, можно считать реестром потенциальных законных целей ВС РФ.