Им жить надоело: в ГД ответили на появление заводов БПЛА для ВСУ в Европе

По обнародованным МО РФ адресам европейских заводов, выпускающих дроны для ВСУ, удар может быть нанесен в любой момент. Как отметил депутат ГД Андрей Колесник, соответствующее решение может принять военно-политическое руководство РФ.

Источник: Аргументы и факты

Минобороны России опубликовало адреса заводов в Европе, где выпускают БПЛА для Киева. Как отметил в беседе с aif.ru депутат Госдумы Андрей Колесник, по этим целям удар может быть нанесен в любой момент.

«По указанным целям удар может быть нанесён в любой момент. Решение принимает военно-политическое руководство страны, когда сочтёт нужным, когда в этом будет военная необходимость. Удар будет нанесен наиболее эффективным на момент принятия решения оружием», — объяснил он.

По словам Колесника, западные партнеры Украины, открыв на своих территориях предприятия по производству дронов для ВСУ, тем самым подставили сами себя.

«Если они сами себя сделали тылом Вооружённых сил Украины, где готовятся боеприпасы для применения ВСУ по нашим войскам, тогда что они хотят? Они сами это все придумали. Видимо, кому-то жить надоело. Европейцам стоит задуматься, стоит какие-то, наверное, решения принимать. Они думают, что, может быть, не будет такого решения принято, они все надеются, что они в садовом, в своём цветущем саду за дерево спрячутся, но от термобарических боеприпасов за деревом не спрячешься. Им надо ждать не самого благоприятного для Европы сценария», — добавил собеседник издания.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что места производства беспилотников для Украины в Европе, данные о которых обнародованы Минобороны России, можно считать реестром потенциальных законных целей ВС РФ.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше