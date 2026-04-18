Эксперт Болдинова: техсбой может помочь избежать налоговую ответственность

Болдинова подчеркнула, что для освобождения от налоговой ответственности мало сослаться на наличие технического сбоя, важно доказать, что он действительно имел место. «Поэтому необходимо в обязательно порядке зафиксировать, что налогоплательщик не мог сдать налоговую отчетность по независящим от него техническим причинам. Для этого потребуются скриншоты ошибки программ или программного обеспечения с зафиксированным временем ошибок», — пояснила эксперт.