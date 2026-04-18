Эксперт Болдинова: техсбой может помочь избежать налоговую ответственность

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Технический сбой может стать основанием для избежания налоговой ответственности при нарушении сроков подачи налоговой декларации, при этом важно доказать, что он действительно имел место. Об этом ТАСС сообщила адвокат, партнер и руководитель налоговой практики Five Stones Consulting Екатерина Болдинова.
«Строго говоря, в соответствии с п. 2 п. 1 ст. 108 НК РФ отсутствие вины лица в совершении налогового правонарушения является обстоятельством, исключающим его привлечение к налоговой ответственности. Очевидно, что технический сбой должен относиться именно к таким обстоятельствам. Но в любой истории есть свои нюансы», — сказала она.
Болдинова подчеркнула, что для освобождения от налоговой ответственности мало сослаться на наличие технического сбоя, важно доказать, что он действительно имел место. «Поэтому необходимо в обязательно порядке зафиксировать, что налогоплательщик не мог сдать налоговую отчетность по независящим от него техническим причинам. Для этого потребуются скриншоты ошибки программ или программного обеспечения с зафиксированным временем ошибок», — пояснила эксперт.
По ее словам, для организации такое действие, как правило, легче, чем для физического лица. «Они могут фиксировать некорректный или корректный результат при необходимой последовательности действий. Компании могут подготовить акты осмотра внутренних специалистов, акты фиксации (и суды такие документы принимают)», — пояснила адвокат.
Для физического лица еще есть возможность по факту сбоя направить в налоговый орган сообщение в свободной форме с описанием случившегося, добавила Болдинова. По ее словам, если не работает какая-то часть программных продуктов ФНС, то можно написать обращение в техподдержку ФНС. «Переписка с техподдержкой в такой ситуации подтвердит наличие проблемы», — подытожила юрист.