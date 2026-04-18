В Хабаровском крае за сутки в трех ДТП пострадали пять человек

В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре произошли столкновения авто.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае 17 апреля 2026 года зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых пять человек получили травмы. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По данным Госавтоинспекции Хабаровского края, все три происшествия — столкновения транспортных средств. Два из них произошли в Хабаровске, одно — в Комсомольске-на-Амуре. Погибших нет.

За сутки в регионе выявлено 474 нарушения правил дорожного движения. Сотрудники полиции задержали 19 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, из них восемь — в краевой столице. Также зафиксировано 36 случаев непредоставления преимущества пешеходам на пешеходных переходах, в Хабаровске таких нарушений — 20. Еще 11 пешеходов привлечены к ответственности за нарушение правил перехода проезжей части, из них пять — в Хабаровске.

Обстоятельства дорожно-транспортных происшествий устанавливаются. Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения соблюдать правила безопасности.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru