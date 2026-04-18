В Хабаровском крае за сутки в трех ДТП пострадали пять человек

За сутки в регионе выявлено 474 нарушения правил дорожного движения. Сотрудники полиции задержали 19 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, из них восемь — в краевой столице. Также зафиксировано 36 случаев непредоставления преимущества пешеходам на пешеходных переходах, в Хабаровске таких нарушений — 20. Еще 11 пешеходов привлечены к ответственности за нарушение правил перехода проезжей части, из них пять — в Хабаровске.