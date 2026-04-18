В Комсомольске-на-Амуре пресекли нарушения при обороте рыбы

В Комсомольске-на-Амуре изъяли сельдь неизвестного происхождения.

Источник: Комсомольская правда

Комсомольская-на-Амуре межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения ветеринарного законодательства при оформлении пищевой продукции. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Проверка установила, что ветеринарный врач филиала «Комсомольской городской станции по борьбе с болезнями животных» внес недостоверные сведения в ФГИС «ВетИС» (компонент «Меркурий»). Из 124 килограммов сельди была оформлена готовая продукция — сельдь и мидии. Это создавало угрозу легализации продукции неизвестного происхождения.

По представлению природоохранного прокурора нарушения устранены. Продукция изъята из оборота и списана. В отношении должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 10.8 КоАП РФ — нарушение ветеринарно-санитарных правил переработки и реализации продукции животного происхождения.

Почта: red.habkp@phkp.ru

Почта: red.habkp@phkp.ru