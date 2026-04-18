Названы ситуации, когда работнику могут отказать в отпуске

Работодатель вправе отказать в ежегодном оплачиваемом отпуске, если сотрудник хочет сильно его раздробить. Об этом ТАСС сообщила эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.
Закон требует, чтобы одна из частей отпуска составляла не менее 14 календарных дней. Остальные дни можно делить на любые отрезки, но только по соглашению с руководством.
Начальство может не согласовать короткие периоды отдыха — например, с пятницы по понедельник. Особенно если в компании пиковые нагрузки или некем заменить уходящего сотрудника.
С отпуском за свой счёт ситуация ещё строже. Такие выходные предоставляются исключительно по соглашению сторон. Работодатель вправе отказать, так как отсутствие человека требует замещения. К тому же из-за этого могут прерваться производственные процессы.
Подольская посоветовала обсуждать планы на отдых заранее и учитывать интересы компании.
Ранее МК писал, что у работающих пенсионеров могут появиться дополнительные дни для отпуска. В Госдуме предлагают к основному в 28 дней добавить ещё 10.
