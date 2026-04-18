В Хабаровске 19 апреля ограничат движение из-за Крестного хода

В Хабаровске 19 апреля 2026 года в связи с проведением Крестного хода и ремонтными работами будет временно ограничено движение транспорта. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным администрации Хабаровска, с 10:45 до 12:30 состоится городской Крестный ход от Свято-Елизаветинского храма на улице Воронежской, 49а по территории прилегающего микрорайона. Возможна временная приостановка движения транспорта, включая муниципальные маршруты, по улицам Воронежской и Большой. Движение всех видов транспорта будет осуществляться согласно указаниям сотрудников ГАИ.
Также в связи с ремонтными работами по улице Шеронова с 21:00 18 апреля до 05:00 19 апреля будет закрыто движение трамвайного маршрута № 5 «Железнодорожный вокзал — Поселок Кирова». Движение трамваев маршрута № 1 на участке от железнодорожного вокзала до 19-й школы также будет закрыто. Трамваи этого маршрута будут следовать по направлению «Дальхимфарм — Индустриально-экономический колледж».
Получить информацию о работе маршрутов пассажиры могут у диспетчера по телефону 45−00−56. Жителей и гостей города просят учитывать данную информацию при планировании поездок.
