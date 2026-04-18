Российская Федерация продолжает взаимодействие с Соединёнными Штатами по экономическим и энергетическим вопросам, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев.
Он прокомментировал решение Минфина США о возобновлении лицензии на продажу российской нефти.
Он отметил, что снятие ограничительных мер США с нефти РФ продлено несмотря на «активное политическое сопротивление».
«США разрешили сделки с российской нефтью, погруженной на танкеры до 17 апреля. Документ действует до 16 мая. Таким образом, несмотря на активное политическое сопротивление, было продлено снятие санкций с российской нефти», — говорится в публикации.
Напомним, министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что администрация Соединённых Штатов не намерена сохранять специальные разрешения, которые позволяли осуществлять сделки с российской и иранской нефтью, уже находившейся на танкерах в море.
По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Российская Федерация научилась минимизировать последствия западных санкций, которые действуют против неё не первый год.