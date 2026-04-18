Священник сказал, когда лучше всего посещать могилы своих близких

21 апреля православные христиане отметят Радоницу. По одному из народных поверий, в этот день мертвые ждут своих близких у ворот кладбища. Так ли это. рассказал иеромонах Феодорит (Сеньчуков).

Источник: Аргументы и факты

На Радоницу, которая в этом году отмечается 21 апреля, согласно народным поверьям, мертвые ждут своих близких у ворот кладбища и если они не приходят, то очень расстраиваются. В беседе с aif.ru иеромонах Феодорит (Сеньчуков) объяснил, что это поверье не имеет отношения к православию.

«Это чисто народное поверье, которое никакого отношения к церковному поминовению не имеет. Конечно, на Радоницу желательно желательно побывать на кладбище, но это не обязательно. Можно съездить и в понедельник, и в воскресенье или в среду. Ничего катастрофического в этом не будет», — сказал собеседник издания.

По словам иеромонаха Феодорита, на Радоницу важно поминовение умерших.

«Если человек живет в другом регионе, он может просто помянуть своих умерших близких, пойти в храм, заказать церковное поминовение», — добавил он.

Ранее юрист по трудовому праву Валентина Яковлева в беседе с aif.ru рассказала, кому положен выходной на Радоницу.