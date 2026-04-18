В ГД рассказали, когда самозанятые смогут получить больничные

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Выплата больничных для самозанятых станет возможной спустя полгода после начала оплаты взносов в размере от 1,3 до 1,9 тыс. рублей. Об этом ТАСС рассказала первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, председатель «Совета матерей» Татьяна Буцкая («Единая Россия»).
«Самозанятый сможет получить выплаты по больничному листу спустя шесть месяцев после внесения годового взноса либо непрерывной уплаты ежемесячных взносов. Сумма больничного при этом будет зависеть от трудового стажа и периода уплаты взносов», — сказала депутат.
По ее словам, самозанятые могут уплачивать взносы ежемесячно или сразу до конца текущего года исходя из выбранной страховой суммы в 35 тыс. или 50 тыс. рублей. Тариф, продолжила парламентарий, составляет 3,84% от выбранной суммы годового пособия. «Соответственно, в месяц нужно перечислить 1 344 или 1 920 рублей (3,84% от 35 тыс. или 50 тыс. рублей). При уплате раз в год взнос составляет 16 128 или 23 040 рублей — сумма ежемесячных платежей за 12 месяцев», — пояснила Буцкая.
Парламентарий напомнила, что ранее листок временной нетрудоспособности был положен только работающим по трудовым договорам или гражданско-правовым договорам. Заявление о вступлении в программу самозанятые могут подать на портале «Госуслуги» (приложение «Мой налог») либо в клиентских офисах Социального фонда.
Буцкая добавила, что в марте 2026 года изменения, необходимые для оформления больничных самозанятым, были внесены Минздравом России в приказ, регламентирующий оформление (выдачу) листков временной нетрудоспособности.