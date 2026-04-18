Российские шахматисты взяли 10 медалей на юношеском первенстве мира в Сербии

На первенстве мира по рапиду среди детей и юниоров, которое завершилось в сербском курорте Врнячка-Бане, российские шахматисты выиграли десять медалей — две золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые.

Источник: Life.ru

В группе до 14 лет победителем стал Матфей Юрасов, набравший 9 очков. В турнире юношей до 16 лет золото завоевал Александр Усов (8 очков), серебро досталось Марату Гильфанову, который уступил по дополнительным показателям. В этой же возрастной категории среди девушек Вероника Юдина заняла второе место с 9 очками, Ульяна Дудкина стала третьей (8 очков).

Среди младших участников Михаил Шишов взял серебро в категории до 8 лет (9,5 из 11), Даниил Каминский — второе место до 12 лет (9 очков), Алиса Генриэтта Юнкер замкнула тройку призёров (7,5 очка). В старшей группе юношей бронзовую медаль выиграл Артём Пингин (7,5 очка).

А ранее теннисистка Мирра Андреева обыграла экс первую ракетку мира Игу Швёнтек и пробилась в полуфинал турнира в Штутгарте. Швёнтек начала уверенно и забрала стартовую партию. Однако Андреева не сломалась, сравняла счёт по сетам и дожала соперницу в решающей партии. Турнир в Штутгарте категории WTA 500 проходит на грунте. Эта победа стала одной из самых значимых в карьере Андреевой.

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.

Сербия: страна на Балканах с особым политическим курсом
Сербия — государство в Юго-Восточной Европе, расположенное в центре Балканского полуострова. Страна известна своей сложной историей, культурным наследием и особым внешнеполитическим курсом. В этом материале разберем, где находится Сербия, чем она известна, как устроена ее экономика и какую роль это государство играет сегодня.
Читать дальше