Российские шахматисты взяли 10 медалей на юношеском первенстве мира в Сербии

А ранее теннисистка Мирра Андреева обыграла экс первую ракетку мира Игу Швёнтек и пробилась в полуфинал турнира в Штутгарте. Швёнтек начала уверенно и забрала стартовую партию. Однако Андреева не сломалась, сравняла счёт по сетам и дожала соперницу в решающей партии. Турнир в Штутгарте категории WTA 500 проходит на грунте. Эта победа стала одной из самых значимых в карьере Андреевой.