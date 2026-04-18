Движение трамваев в Хабаровске временно ограничат

Это связано с масштабной реконструкцией улицы Шеронова.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске продолжается масштабная реконструкция улицы Шеронова на участке от Волочаевской до улицы Ленина.

Здесь предполагается обустройство трамвайных путей из железобетонных плит, ремонт и укладка асфальтного покрытия, замена старых рельсов, установка бордюров, обустройство тротуаров.

В связи с проведением ремонтных работ по улице Шеронова сегодня, 18 апреля с 21:00 до 05:00 19 апреля будет закрыто движение трамвайного маршрута № 5 «Железнодорожный вокзал — Поселок Кирова», «Железнодорожный вокзал — Поселок Кирова», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на мэрию Хабаровска.

Также в это время будет закрыто движение трамваев маршрута № 1 на участке от железнодорожного вокзала до 19-й школы.

Трамваи этого маршрута будут следовать по маршруту «Дальхимфарм — Индустриально-экономический колледж»".