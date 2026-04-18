В Хабаровске в работу светофоров внедряют системы с ИИ

В рамках двухмесячника по санитарной уборке в Хабаровске начали очистку светофоров. По поручению мэра Хабаровска Сергея Кравчука специалисты Научного производственного центра организации дорожного движения не только проводят весеннюю «помывку» оборудования, но и внедряют системы с искусственным интеллектом, способные самостоятельно анализировать дорожную ситуацию и предотвращать заторы, сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.
«Сегодня на балансе города находится 268 светофорных объектов. Работа по их содержанию ведется в ежедневном режиме: бригады объезжают перекрестки, проверяют исправность работы и при необходимости заменяют линзы. Большое внимание специалисты нашего предприятия уделяют чистоте светофоров. На регулярной основе осуществляется их очистка», — рассказал главный инженер НПЦОДД Дмитрий Нечаев.
Накануне в ходе объезда города мэр Хабаровска Сергей Кравчук подчеркнул, что современный город требует технологичных решений для обеспечения безопасности и комфорта жителей.
«Безопасность хабаровчан на дорогах зависит не только от качества асфальта, но и от четкой работы средств регулирования. Сегодня наши светофоры — это уже не просто сигнальные огни, а часть сложной интеллектуальной системы. Искусственный интеллект помогает диспетчерам: он анализирует транспортные потоки в разное время суток, подстраивается под них и минимизирует человеческий фактор. Это позволяет уменьшать пробки и увеличивать пропускную способность дорог», — сказал Сергей Кравчук.
В Хабаровске приступили к плановому ремонту светофоров. Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска.
Интеллектуальная система управления светофорами базируется на выделенных серверах. Искусственный интеллект в течение нескольких дней анализирует алгоритмы движения транспорта по часам и дням недели, после чего самостоятельно корректирует фазы переключения. Для надежности передачи сигнала используется оптоволоконная связь, что исключает риск внешних помех или «глушения» сигнала.
При настройке светофоров особое внимание уделяется безопасности пешеходов. В зависимости от ширины проезжей части и близости социальных объектов, в том числе школ и больниц, фазы перехода рассчитываются так, чтобы дорогу могли спокойно перейти дети и маломобильные граждане.
Кроме того, город закупает современное дополнительное оборудование. Среди которого звуковые информаторы, сообщающие слабовидящим пешеходам названия улиц и подающие звуковые сигналы для перехода. Также используются увеличенные линзы: на крупных трассах, таких как улица Карла Маркса, устанавливаются светофоры с диаметром линзы 300 мм и встроенным обратным отсчетом времени, что делает их более заметными для водителей и пешеходов.
Напомним, светофоры приводят в надлежащий вид в рамках двухмесячника по санитарной очистке и благоустройству, объявленному мэром Хабаровска Сергеем Кравчуком. Мероприятия начались 1 апреля. В рамках этой инициативы каждую пятницу проводятся санитарные дни.
Перед профильными структурами и районными комитетами поставлены серьёзные задачи. До конца мая предстоит навести порядок в 2460 дворах, очистить от скопления мусора 41 бесхозную территорию, ликвидировать 27 несанкционированных свалок, отремонтировать 47 детских и спортивных площадок.
Кроме того, во время двухмесячника проводятся работы по установке дополнительных урн, замене скамеек, окрашиванию бордюров, обновлению дорожной разметки, ремонту леерных ограждений, очистке светофоров, замене и установке новых дорожных знаков, пришедших в негодность за зиму.
Также в рамках двухмесячника по санитарно очистке пройдут два субботника. Они пройдут 25 апреля и 16 мая.