Красноярские полицейские задержали подозреваемого в ограблении школьницы и краже велосипеда (видео)

Сотрудники полиции задержали красноярца, подозреваемого в ограблении ребенка и краже велосипеда.

По информации пресс-службы ГУ МВД по краю, в конце марта в дежурную часть полиции обратилась жительница Красноярска и сообщила, что во дворе их дома на ул. Тимирязева неизвестный мужчина выхватил из рук ее 10-летней дочери сотовый телефон стоимостью 30 тысяч рублей и скрылся.

Правоохранители также установили, что злоумышленник причастен еще и к краже велосипеда из подъезда жилого дома в Центральном районе.

«При проведении оперативных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался житель краевого центра. Похищенное имущество он продал незнакомцам на улице, а деньги потратил на личные нужды», — уточнили в краевой полиции.

По данному факту в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 162 УК РФ «Грабеж» и ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

