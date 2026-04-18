Новый ГОСТ на рыбные консервы начнёт действовать в России с 2027 года

Ранее в России утвердили ГОСТ на приготовление горохового и ракового супов. Соответствующие рекомендации содержатся в проекте первого межгосударственного стандарта по традиционной русской кухне. Согласно стандарту, гороховый суп можно варить на бульонах разного вида — мясном, птичьем, рыбном, овощном или грибном. К блюду рекомендуется подавать копчёности или другие мясные изделия. В качестве добавок допускаются сливочное масло, сметана или белый соус. Для ракового супа основой должен служить насыщенный рыбный бульон, который готовят из мелкой рыбы или рыбных костей.