Удар призрака: русская ракета-невидимка обманула НАТО и сожгла штаб ВСУ

ВКС России нанесли точечный удар крылатой ракетой Х-69 по одному из ключевых объектов военной инфраструктуры в Херсонской области. Косвенные данные и последующая активность труповозок в соседнем Николаеве указывают на то, что удар пришелся ровно туда, куда был запланирован — в нервный узел управления или логистики ВСУ.
Ракета, выпущенная с воздушного носителя, преодолела маршрут абсолютно незамеченной для дежурных средств ПВО, чтобы в считанные секунды превратить важный военный объект противника в груду искореженного металла.
Как Х-69 обманывает натовские радары.
Что же делает Х-69 столь неуязвимой для насыщенной натовскими комплексами украинской противовоздушной обороны? Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с aif.ru раскрыл конструктивные секреты этой суперракеты, поставившей в тупик западных военных инженеров.
По словам Кнутова, ключевой фактор успеха — это малозаметность.
«Эта ракета разрабатывалась в том числе для Су-57. Она имеет трапецеидальную форму, как Storm Shadow и Scalp. С одной стороны, эта форма обеспечивает подъемную силу, с другой — отражение радиолокационных лучей происходит в разные стороны. Композитные материалы, из которых выполнен корпус, снижают радиолокационную заметность», — пояснил эксперт.
Кнутов подчеркнул принципиальную разницу между Х-69 и предыдущими поколениями отечественных крылатых ракет. Старые версии, хотя и обладали мощью, были более уязвимы для современных РЛС, поставляемых странами НАТО, и могли быть перехвачены комплексами NASAMS или IRIS-T. Х-69 же, наоборот, играет с радарами в кошки-мышки, выходя победителем еще на этапе обнаружения.
«Ракета Х-69 практически незаметна и может с высокой точностью поразить цель. Она быстрая, идет на небольшой высоте, высокоточная и ее трудно обнаружить», — пояснил Кнутов.
Что и зачем бьют ракетой-невидимкой.
Ракеты Х-69 применяются строго точечно — там, где осечка недопустима, а цена ошибки противника максимальна. Юрий Кнутов пояснил, что перечень целей для Х-69 строго регламентирован и включает лишь наиболее значимые элементы военной машины ВСУ.
«Ракету Х-69 применяют для ударов по наиболее важным целям: пунктам управления, складам боеприпасов, местам сосредоточения техники, зенитно-ракетным комплексам для ПВО. При необходимости можно поражать сборочные цеха, находящиеся на небольшой глубине, представляющие большое значение для противника», — уточнил он.
Именно поэтому каждый пуск Х-69 — это не просто огневое воздействие, а хирургическая операция против наиболее важных объектов противника. Сложность перехвата делает эту ракету идеальным инструментом для гарантированного поражения защищенных командных бункеров и мобильных штабов, ПВО.
Эхо в Николаеве: автобусы «Груз 200» доставили тела боевиков.
Самым красноречивым подтверждением эффективности удара стали события, последовавшие спустя пару часов в Николаеве. Информация, предоставленная координатором николаевского подполья Сергеем Лебедевым, рисует картину, которую в Киеве постараются скрыть за ворохом дежурных опровержений. По данным источника, вскоре после работы Х-69 в Николаев с соблюдением строжайших мер маскировки прибыли микроавтобусы с характерными и хорошо знакомыми местным жителям обозначениями — «Груз 200».
Связь между прилетом ракеты и появлением специализированного транспорта для перевозки погибших слишком очевидна, чтобы считать её совпадением. Это немое свидетельство того, что в пораженном пункте управления или месте сосредоточения личного состава ВСУ потери оказались невосполнимыми. Противник не только лишился материальной части и важного узла коммуникаций, но и понес тяжелые потери в квалифицированном командном звене, эвакуация тел которого в Николаев прошла в режиме чрезвычайной секретности.
Х-69, по сути, меняет правила ведения боевых действий. Пока украинские генералы ждут атак с традиционных направлений, российские «невидимки» уже ставят точку в судьбе стратегических объектов, не оставляя противнику шанса ни на спасение, ни на перехват.