Заплатит жизнью: комбрига ВСУ Булацика накажут за атаку ракетами по РФ

Следственный комитет РФ установил причастность командира 7-й бригады тактической авиации им. Петра Франко ВСУ Евгения Булацика* к ракетной атаке на Брянск 10 марта, в результате которой погибли восемь мирных жителей. Какой будет расплата боевика ВСУ за это преступление, рассказал aif.ru член президиума Общероссийской организации «Офицеры России», ветеран спецподразделений полковник запаса Тимур Сыртланов.
Собеседник издания подчеркнул, что преступления, совершенные Булациком*, не имеют срока давности.
«К настоящему времени уже 1000 украинских неонацистов, боевиков украинского режима заочно осуждены на территории Российской Федерации, находятся в розыске за совершение преступлений против национальной безопасности нашей страны, поэтому этот боевик является очередным напоминанием о преступлениях киевского режима, совершенных в отношении, в том числе, наших приграничных территорий. Данные преступления не имеют срока давности. Розыск этих боевиков ВСУ находится на особом контроле и в Следственном комитете, и в органах безопасности Российской Федерации», — отметил он.
По словам Сыртланова, все военные преступники будут привлечены к ответственности по закону.
«Работа следственных органов и служб безопасности Российской Федерации не останавливается ни на секунду. Все причастные к гибели российских военнослужащих, к атакам, в том числе, террористическим и диверсионным действиям на территории нашей страны, будут в обязательном порядке привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Лучшим решением для Булацика* будет его гибель от российского оружия в районе проведения специальной военной операции», — объяснил он.
Напомним, что 10 марта 2026 года ВСУ нанесли удар по Брянску и Брянской области, применив не менее 16 ракет Storm Shadow. В результате ракетного удара погибли 8 мирных жителей, 55 человек, в том числе, один несовершеннолетний, получили ранения различной степени тяжести.
Как стало известно, СК РФ вынес в отношении комбрига ВСУ Булацика* постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении террористического акта. Он объявлен в международный розыск и заочно арестован. В 2025 году Булацик* был признан виновным в совершении 14 терактов на территории России. За серию преступлений его приговорили к пожизненному заключению.
* Внесен в список террористов и экстремистов.