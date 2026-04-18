Ночной кошмар Одессы: волна огня стерла тайные базы подводных пиратов НАТО

В ночь на пятницу Одесская область подверглась массированной атаке. По данным источников, взрывы прогремели в Одессе, Измаиле и Грибовке. Целями стали портовые сооружения, места дислокации подразделений ВСУ и объекты, через которые осуществляется снабжение украинской армии вооружением западного производства.
По удар попали порты ВСУ и склады с оружием НАТО.
Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в комментарии aif.ru заявил, что удары наносились по точкам приёма оружия от западных партнёров.
«Это в первую очередь беспилотные летательные аппараты, безэкипажные морские дроны, различные комплектующие к БПЛА, которые поступают из Европы и, в частности, из Великобритании, поскольку Германия в основном переправляет вооружение по суше», — сказал Матвийчук.
Кроме того, Лондон через одесские порты снабжает Киев комплектующими для ракет «Фламинго», уточнил эксперт.
Полковник также отметил, что ударам предшествовала работа российских разведывательных служб и, вероятно, подпольщиков. Цель — пресечение поставок оружия и снижение эскалации на поле боя.
Нанесен удар по аэродрому, откуда запускали дроны по Кубани.
Одной из целей, по мнению Матвийчука, также мог стать аэродром Арциз. С этой площадки неоднократно запускались беспилотники в сторону российских регионов, в частности на Крым и Краснодарский край. 16 апреля в результате удара украинского БПЛА по Туапсе, по данным губернатора Вениамина Кондратьева, погибли два человека — 14-летняя девочка и взрослая девушка.
«Аэродром как площадная цель имеет несколько уязвимых точек: диспетчерский командный пункт, систему навигации, склады с ГСМ и ангары», — пояснил Матвийчук.
По его словам, уничтожение подобного объекта происходит в три этапа: фугасными бомбами разрушают взлётно-посадочные полосы, ракетами атакуют склады и ангары, затем наносят комбинированный радиоэлектронный удар для обесточивания инфраструктуры.
Эксперт также добавил, под удар могли попасть специалисты ВСУ по дронам или сами беспилотники, которые завезли на аэродром для запуска по российским регионам.
Британскиех инструкторов и боевых пловцов сожгли в Измаиле.
Кроме того, целью массированной атаки могла стать база 73-го Морского центра специального назначения в Измаиле, где элитные подразделения боевых пловцов ВСУ проводят тренировки и готовят диверсии.
«Боевые пловцы возможно использовались для подрыва “Северного потока — 2”. Кроме того, с их помощью могли проводиться диверсии на коммуникациях у острова Змеиный и на прибрежных нефтяных шельфовых платформах. Пловцы также способны организовать перегрузку секретных грузов с последующей подводной транспортировкой», — рассказал Матвийчук.
Военный эксперт констатировал, что Измаил регулярно подвергается атакам ВС РФ, в результате которых противник несет огромные потери.
«Наши недруги-британцы несут очень серьёзные потери. По моим данным, мы уже уничтожили более сотни натовских инструкторов и советников. Наносимый урон велик. Страдает учебно-материальная база, коммуникации. Ведь для работы подводных диверсантов необходимы спуски, шлюзы, барокамеры. Всё это разрушается, что не позволяет полноценно проводить обучение и, главное, применять эти силы», — заявил Матвийчук.
Кстати, ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что по порту Измаил был нанесен удар беспилотниками «Герань-2». Отмечалось, что был сильный пожар. При этом пожарные не торопились приступать к тушению огня, так как ждали какого-то взрыва.