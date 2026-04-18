15 тысяч морпехов: США готовы начать самую провальную операцию в Иране

В Ормузском проливе может быть сосредоточено несколько десятков тысяч моряков, порядка 15 тысяч морпехов США могут задействовать в случае возможного проведения наземной операции в Иране. Об этом aif.ru заявил военный эксперт, заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.
«Если считать, что на каждом авианосце по 3−5 тысяч человек на борту, на крейсерах — минимум 2−3 тысячи, на больших ракетных крейсерах, корветах и прочих — по 800 человек… Если эта группировка состоит минимум из 20−23 кораблей, то на них минимум находится несколько десятков тысяч моряков», — сказал Попов.
На десантных кораблях ВМС США может быть около 15 тысяч морпехов, добавил генерал.
«Эти силы сконцентрированы на Ближнем Востоке на случай осуществления высадки десанта на сухопутную территорию Ирана. Меньшим количеством десант высадить не получится ни у кого. Это очень затратная операция с точки зрения сил. Она связана с большими потерями. Треть этого десанта будет гарантированно уничтожена. Еще одна треть сможет где-то закрепиться на береговой черте, и еще одна треть будет контужена и ранена и постепенно выйдет из строя. Допустим, около 10 суток они смогут с перевязками воевать, а потом начнется загноение, появится болевой шок, психологическое состояние ухудшится так, что военный бросит оружие и пойдет сам зализывать раны. Видите, какая степень поражения», — подчеркнул Попов.
По его словам, подобных высадок на сушу в истории проводилось очень мало, и результативность была не слишком высока. «Только если на берегу были слишком подавленные силы обороны того или иного государства. Если противоборствующая сторона хорошо вооружена, адаптирована и настроена, то редко у кого что получалось», — уточнил генерал.
Газета The Washington Post на днях писала, что США рассматривают возможность проведения наземной операции на территории Ирана в случае, если будет сорван режим прекращения огня, заключенный по итогам переговоров в Исламабаде.