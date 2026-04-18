Диетолог Поляков назвал опасные последствия переедания козинаков

Козинаки и мюсли оказались не так безобидны. Диетолог Поляков объяснил, почему они повышают воспалительный фон и расшатывают углеводный баланс.

Источник: Аргументы и факты

Употребление большого количества козинаков в пищу грозит повышением уровня холестерина, перепадами настроения, повышением воспалительных процессов в организме. Об этом aif.ru заявил врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.

«Козинаки — это прессованные семена, как правило, подсолнечника, но могут использоваться и другие семенные культуры, залитые большим количеством быстрых сахаров. Семя подсолнечника содержит большую концентрацию Омега 6, при ее избыточном потреблении повышается воспалительный фон в организме», — пояснил Поляков.

Также он добавил, что быстрые сахара в целом негативно влияют на организм.

«В данном случае страдает эмаль зубов, повышается холестерин, появляются перепады настроения, нарушается система контроля аппетита и так далее», — уточнил врач.

Говоря о батончиках мюсли, Поляков подчеркнул, что они также не являются полезным перекусом.

«Мюсли — это сахар в сахаре. Мюсли — это промышленный модифицированный крахмал, который в кишечнике очень быстро расщепляется до глюкозы. И полит сверху он тоже глюкозой. На выходе мы получаем большое количество быстрых углеводов, которые сильно расшатывают наш углеводный баланс», — пояснил диетолог.

Ранее диетолог Разаренова рассказала, какие супы нужно ввести в рацион весной.