Хабаровские школьники написали свой первый квантовый код

Открытый урок о квантовом программировании прошел в хабаровской школе № 33 для учеников 7-го класса. Ученики познакомились с новым направлением в разработке программного обеспечения — квантовым программированием, сообщает пресс-служба министерства цифрового развития и связи Хабаровского края.
«Мы видим, что школьники с огромным интересом погружаются в квантовое программирование — это будущее, которое наступает уже сегодня. Чем раньше ребёнок познакомится с основами квантовых алгоритмов, тем легче ему будет в дальнейшем стать востребованным специалистом», — отметили в министерстве.
Занятие провела педагог международной школы программирования «Алгоритмика» Надежда Солдаева. Она обсудила с ребятами, перспективность данного направления. На уроке ребята узнали, какие шаги нужно предпринять, чтобы стать квантовым программистом, а также почему специалистам, привыкшим работать с классическим ПО, бывает непросто освоить квантовые алгоритмы, в отличие от тех, кто начинает изучать это направление ещё в школе.
Чтобы закрепить пройденный материал, школьники края могут пройти игровые тренажеры до 26 апреля, где каждый сможет научится применять квантовые вентили для управления кубитами и поработать с облачной платформой квантовых вычислений.
Ролики и тренажеры для учеников 1−11 классов опубликованы на официальном сайте проекта «Урок цифры», их могут использовать педагоги и родители для самостоятельных занятий с детьми. Занятия в рамках проекта проходят в школах края в течение учебного года, однако материалы остаются в свободном доступе и после завершения тематического цикла.
