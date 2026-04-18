Трамп заявил, что его встреча с Си Цзиньпином будет исторической

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что его встреча с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином будет исторической.
«Председатель Си очень рад, что Ормузский пролив открыт и/или стремительно открывается. Встреча в Китае будет особенной и потенциально исторической. Я с нетерпением жду возможности встретиться с председателем Си — очень многое будет достигнуто», — написал он в своей соцсети Truth Social.
Напомним, визит Трампа в Пекин намечен на 14−15 мая.
По словам Трампа, он предпринимает шаги по ситуации вокруг Ормузского пролива в интересах Китайской Народной Республики и всего мирового сообщества. Кроме того, он рассказал, что обменялся письмами с председателем КНР Си Цзиньпином по поводу возможных поставок оружия из Китая в Иран.
Китай после объявления США о начале блокады Ормузского пролива заявил, что продолжит сотрудничество с Ираном. Трамп пригрозил КНР «большими проблемами» в случае военной помощи Ирану.
По словам министра иностранных дел КНР Ван И, Китайская Народная Республика будет поддерживать и защищать суверенитет и законные права Ирана как страны, находящейся в районе Ормузского пролива.