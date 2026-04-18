США обновили лицензию на покупку российской нефти: подробности

Минфин США вновь разрешил продажу российской нефти, погруженной на танкеры до 17 апреля. Об этом говорится в документе ведомства.
Смягчение санкций США на российское сырье продлится до 16 мая.
До 00:01 16 мая 2026 года по летнему времени восточного побережья США (07:01 мск) разрешены операции по продаже, доставке или выгрузке российской нефти и нефтепродуктов. Главное условие — груз должен быть загружен на любое судно (включая санкционные) не позднее 00:01 17 апреля 2026 года по тому же времени (07:01 мск).
12 марта Минфин США разрешил продажу российской нефти, загруженной до этой даты. 19 марта он обновил лицензию с запретом на сделки с Крымом, КНДР и Кубой — ее срок истек 11 апреля. 15 апреля глава Минфина Скотт Бессент заявил, что США не будут продлевать нефтяные санкционные исключения для России и Ирана.
Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что снятие санкций США с российской нефти продлено, несмотря на политическое давление.
Дмитриев добавил, что Россия и США продолжают сотрудничать в экономической и энергетической сферах.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь сообщил, что рост мировых цен на нефть и временное послабление американских санкций в отношении России приведут к дополнительным поступлениям в федеральный бюджет.
Тогда же официальный представитель Кремля подчеркнул, что масштабы энергокризиса разрастаются изо дня в день.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала экономическое давление на Россию главным инструментом для достижения мира на Украине. По ее мнению, санкции якобы остаются наиболее эффективным способом повлиять на ситуацию.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что России удается сохранять макроэкономическую стабильность, несмотря на наложенные на страну ограничения.