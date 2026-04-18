США обновили лицензию на покупку российской нефти: подробности

До 00:01 16 мая 2026 года по летнему времени восточного побережья США (07:01 мск) разрешены операции по продаже, доставке или выгрузке российской нефти и нефтепродуктов. Главное условие — груз должен быть загружен на любое судно (включая санкционные) не позднее 00:01 17 апреля 2026 года по тому же времени (07:01 мск).