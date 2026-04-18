Диетолог Поляков назвал самую вредную и самую полезную колбасы

Россияне используют колбасу как самостоятельную закуску и добавляют в качестве ингредиента в салаты и другие блюда. В беседе с aif.ru врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков рассказал, какая колбаса полезна для здоровья, а от какой необходимо отказаться.
«Если мы говорим именно о заводском продукте, то нужно понимать, что любое колбасное изделие содержит большое количество различных добавок, усилителей вкуса, которые негативно влияют на состояние желудочно-кишечного тракта и организма в целом. Некоторое время назад Всемирная организация здравоохранения обозначила колбасные продукты как пищу, которая потенциально может провоцировать развитие онкологических заболеваний. Поэтому даже если колбаса сделана по нормативам, например, 1947 года, это не равно куску мяса, курицы, из которых эту колбасу делают. Этот продукт на Западе называют “джанк-фуд” — мусорная еда. Пользы от нее нет никакой, на 80% обычно это пища, содержащая жир», — объяснил эксперт.
Диетолог уточнил, что безопасной нормы колбасы не существует, лучше постараться ее полностью исключить из своего меню.
«Условно полезной можно считать домашнюю колбасу, которую приготовили сами из натурального мяса и закоптили естественным путем, без использования добави=ок типа “жидкий дым”. Такую колбасу можно есть», — отметил он.
Ранее диетолог Поляков объяснил, сколько можно съедать ежедневно протеиновых батончиков.