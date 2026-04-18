В Чегдомыне открылся новый культурно-досуговый центр для молодежи

В рабочем поселке Чегдомын Верхнебуреинского района 18 апреля 2026 года официально открылся новый культурно-досуговый центр. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В церемонии открытия принял участие губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. Он лично пообщался с воспитанниками и оценил творческое пространство. Ранее единственным центром притяжения для жителей оставался районный дом культуры. Руководители и участники коллективов ощущали острую нехватку помещений для занятий.
В 2025 году администрация района совместно с правительством края подготовила заявку на участие в проекте «Комплексное развитие сельских территорий» Минсельхоза России. Инициатива получила поддержку, что позволило провести капитальный ремонт. Подрядчики выполнили полную замену инженерных сетей, фасада и кровли здания, обновили окна и двери, благоустроили отмостку. Для театральной группы и балетного класса закуплено оборудование.
В обновленном центре уже работают театральная студия «Театр вокруг нас», балетная школа и студия современного танца. В планах — открытие студии робототехники и новых клубных формирований.
Дмитрий Демешин отметил: «Убежден, наша молодежь сможет наполнить новое пространство интересными смыслами. Для открытия творческого потенциала жителей Верхнебуреинского района очень важны такие места». Также губернатор добавил: «Пожелаем молодежи, чтобы они дерзали, мечтали и воплощали свои мечты в жизнь. Наших талантливых детей надо объединять, а главное — зажигать в них звезды!».
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Почта: red.habkp@phkp.ru