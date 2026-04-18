«Тигран даже в мимике»: Симоньян опубликовала кадры с сыном от Кеосаяна

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян показала в Сети подросшего сына от умершего супруга, режиссера Тиграна Кеосаяна. Баграт очень редко появляется в мамином блоге.
Мальчик устроил мини-шоу, которое рассмешило подписчиков. Симоньян проэкзаменовала сына, а именно проверила, как хорошо он знает русские пословицы. Результат был неожиданный — мальчик не знает ни одну из них, зато он предложил свои смешные варианты.
Например, он назвал такие версии: «В Тулу со своим самоваром… поеду», «Не откладывай на завтра то, что можно сделать послезавтра».
— Баграт предложил альтернативные окончания известных пословиц и поговорок. «С волками жить — не тужить», «Цыплят по осени больше нет». И мое любимое: «Не родись красивой, а родись ревнивой», — написала журналистка в Telegram-канале.
Пользователи оценили ответы мальчика и отметили, что он очень похож на отца.
«Парень очень милый!»; «С такими талантливыми, умными, красивыми и порядочными родителями и должны быть такие дети!»; «Вот даже выражение лица как у папы. Тигран даже в мимике», — написали фолловеры.
