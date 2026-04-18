Красноярская студентка под давлением мошенников продала квартиру погибшего на СВО отца

В январе этого года 18-летней жительнице краевого центра позвонили с неизвестного номера. Собеседник представился сотрудником налоговой службы. Однако во время разговора девушка услышала, как жулик вполголоса сообщил коллеге: «Ей пришел код от “Госуслуг”, что делать дальше? У нас есть час, чтобы ее заговорить». Потерпевшая сначала поступила правильно: немедленно прервала беседу. Но потом почему-то пошла на попятную, и мошенники сумели втянуть девушку в свою преступную схему. Следуя указаниям лжесотрудницы «Госуслуг» и ее подельника, якобы представлявшего Центральный банк, студентка установила VPN, написала «соглашение о неразглашении» и скачала файл с электронной подписью, «подлинность» которой аферисты подтвердили через фейковую проверку на портале. Затем в схему включился «сотрудник ФСБ», который показал девушке по видеосвязи поддельную генеральную доверенность. Жертве объяснили: чтобы аннулировать этот документ, необходима фиктивная продажа квартиры, доставшейся ей от отца, погибшего на СВО. Тут, казалось, надо было и опомниться. Но нет. Под контролем злоумышленников потерпевшая и ее мать продали жилье за 6,5 млн рублей. А потом… вылетели в Москву, где сняли деньги и передали их «курьеру» в парке! Вернувшись в Красноярск, студентка по указке мошенников взяла из квартиры бабушки 2 млн рублей и через банкомат отправила их неизвестным. Позже девушка объяснила следователям: — О способах мошенничества мне в целом было известно из интернета, но о таком я не знала. В техникуме проводили беседы в общих чертах, но о таких подробностях не рассказывали. Об этом происшествии рассказали сегодня в прокуратуре Красноярского края.