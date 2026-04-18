Красноярская студентка лишилась квартиры погибшего на СВО отца из-за аферистов

В Красноярске очередной жертвой мошенников стала 18-летняя студентка, которая лишилась квартиры погибшего на СВО отца. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.
В январе 2026 года девушке позвонили с неизвестного номера. Собеседник представился сотрудником налоговой службы и заявил о не задекларированных доходах. Однако во время разговора она услышала, как лжеспециалист вполголоса сообщил коллеге: «Ей пришел код от “Госуслуг”, что делать дальше? У нас есть 1 час, чтобы ее заговорить». Красноярка немедленно прервала беседу, но спасти сбережения не удалось, поскольку злоумышленники выстроили преступную цепочку.
Следуя указаниям лжесотрудницы «Госуслуг» и ее подельника, представлявшего якобы Центральный банк, студентка установила VPN, написала «соглашение о неразглашении» и скачала файл с электронной подписью, подлинность которой аферисты подтвердили через фейковую проверку на портале.
После этого ей позвонил лжесотрудник ФСБ, который показал девушке по видеосвязи поддельную «генеральную доверенность» с печатью «копия». Студентке сообщили, чтобы аннулировать якобы этот документ, необходима фиктивная продажа квартиры, доставшейся ей от погибшего на СВО отца.
«Под контролем злоумышленников потерпевшая и ее мать продали жилье за 6,5 млн рублей. После этого родственницы вылетели в Москву, где сняли деньги и передали их “курьеру” в местном парке. Вернувшись в Красноярск, студентка по указке мошенников взяла из квартиры бабушки 2 млн рублей и через банкомат отправила их неизвестным», — рассказали в надзорном ведомстве.
По словам потерпевшей девушки, о способах мошенничества ей в целом было известно из интернета, но о таком способе она не знала.
По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ).
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.