AP: двое военных США пострадали после встречи с бурым медведем на Аляске

Двое американских военных использовали против бурого медведя слезоточивый газ.

Источник: Комсомольская правда

На военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже двое американских военных пострадали при встрече с бурым медведем. Об этом сообщает Associated Press.

В четверг военные проходили тренировочное мероприятие по ориентированию на местности в Арктик-Вэлли. Территория является частью тренировочной территории базы Эльмендорф-Ричардсон.

Против дикого животного военные применили слезоточивый газ. Информация об их состоянии не раскрывается.

Напомним, что 15 августа 2025 года в Анкоридже прошли переговоры лидеров России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа. Главы государств тогда позитивно оценили переговоры, в ходе которых обсуждалось урегулирование украинского кризиса.

Как ранее подчеркнул директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, общее видение справедливого мира между Россией и Украиной согласовали еще тогда, в Анкоридже, но страны ЕС выступили против.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
