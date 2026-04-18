Волгоградскую область после короткой передышки ждет новое похолодание

Возвращение теплой погоды в Волгоградскую область, похоже, снова откладывается. По прогнозам синоптиков, всю следующую неделю температура воздуха в регионе не поднимется выше 15 градусов.

После того, как Каспийский циклон принес в Волгоград проливные дожди и резкое похолодание, в городе выдалось всего лишь несколько теплых, «разгрузочных» деньков. Однако уже завтра, сообщают специалисты ЦГМС, волгоградцев вновь ожидают дожди и +16 на столбиках термометров.

С понедельника температура воздуха опустится еще ниже. Самым теплым днем предстоящей недели обещает стать пятница — воздух прогреется всего до +14. За исключением понедельника и вторника в городе и области также ожидаются дожди.

Отметим, что погода нынешнего апреля не вызывает у метеорологов никакого удивления. О самых холодных месяцах весны за историю метеонаблюдений корреспонденты ИА «Высота 102» рассказали в отдельном материале.

Фото Павла Мирошкина.