Десятки тысяч моряков под ударом: Ормузская ловушка поглотила корабли США

Высокопоставленный военный советник верховного лидера Ирана, экс-командующий КСИР Мохсен Резаи сделал заявление, от которого в Пентагоне вряд ли хлопали в ладоши. Он пообещал, что иранские ракеты готовы поразить все военные корабли США, находящиеся у Ормузского пролива. Узкая горловина между Персидским и Оманским заливами — идеальное место для засады: здесь даже авианосец чувствует себя как кит в мелкой бухте. Но реализует ли Тегеран эту угрозу?
Что на самом деле может Иран.
Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в беседе с aif.ru сразу отметил, что подобное заявление, вероятно, преувеличено.
«Скорее всего, это немного гротескное заявление, что Иран может утопить все корабли. Авианосцы, крейсеры, эсминцы — это маневренные цели, американцы их отведут», — сказал генерал.
По его словам, максимум, на что способны иранские ракеты в Ормузском проливе — потопить один-два корабля солидного класса. Но и это будет не просто. В Ормузском проливе развернута серьезная группировка ВМС США, прикрытая системой разведданных, которая видит практически всё.
Попов уверен: американцы не станут подставлять свои корабли под торпеды иранских катеров или противокорабельные ракеты — при первой же реальной угрозе они просто отведут флот в безопасную зону.
Ядерный аргумент и десятки обычных ракет.
Почему же даже «один-два корабля» — это уже почти подвиг? Генерал-майор Попов объяснил на пальцах, как устроена эшелонированная защита американской ударной группы.
«Чтобы прорваться к атомному авианосцу, даже если наступит ядерная война, нужно нанести удар сначала по всей системе охранных кораблей. То есть нужно два-три ядерных удара, чтобы ракеты прорвались, и только потом можно попробовать уничтожить авианесущий корабль». — пояснил он.
Если же использовать обычное оружие, потребность в боеприпасах возрастает в 10−15 раз. «Такого количества ракет попросту нет у многих стран мира», — резюмировал эксперт.
Иран — не исключение. Потопить боевой корабль, от малого корвета до гиганта с ядерной силовой установкой, — задача труднореализуемая. Поэтому заявление Резаи генерал Попов называет не военным планом, а инструментом психологического давления.
«Конечно, подобные заявления поднимают дух населения и сопротивления, которое готов оказать иранский народ и многие арабские государства, выступающие на стороне Ирана», — констатировал он.
15 тысяч морпехов и кровавый берег.
За ракетными маневрами в Ормузском проливе стоит куда более тревожный сценарий — возможная наземная операция США на территории Ирана. Газета The Washington Post недавно сообщила, что Вашингтон рассматривает такой вариант, если будет сорван режим прекращения огня, согласованный в Исламабаде.
По оценкам генерала Попова, в зоне конфликта уже сосредоточена армада: на каждом авианосце — 3−5 тысяч человек, на крейсерах — 2−3 тысячи, на корветах — до 800. Всего в группировке насчитывается минимум 20−23 корабля, а это несколько десятков тысяч моряков. Кроме того, на десантных кораблях находится около 15 тысяч морских пехотинцев, готовых к высадке на иранский берег.
«Меньшим количеством десант высадить не получится ни у кого. Это очень затратная операция с точки зрения сил. Она связана с большими потерями, — предупреждает Попов. — Треть этого десанта будет гарантированно уничтожена. Еще одна треть сможет где-то закрепиться на береговой черте, и еще одна треть будет контужена и ранена и постепенно выйдет из строя».
Он добавил, что даже уцелевшие смогут воевать с перевязками не более 10 суток — потом начнется загноение, болевой шок и психологический слом. История подобных десантов против хорошо вооруженного и мотивированного противника знает немного успешных примеров. «Если противоборствующая сторона хорошо вооружена, адаптирована и настроена, то редко у кого что получалось», — заключил генерал.