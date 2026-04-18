Кара для чёрного командира: объявлена охота за самую страшную атаку

Следственный комитет России установил причастность командира 7-й бригады тактической авиации им. Петра Франко ВСУ Евгения Булацика* к ракетной атаке на Брянск 10 марта, в результате которой погибли восемь мирных жителей. Каким будет наказание для террориста, рассказал aif.ru член президиума Общероссийской организации «Офицеры России», ветеран спецподразделений полковник запаса Тимур Сыртланов.
Что произошло в Брянске 10 марта 2026 года.
Следственный комитет РФ установил, что ВСУ выпустили по Брянску не менее 16 ракет Storm Shadow британско-французского производства в ходе атаки 10 марта. В результате атаки погибли восемь мирных жителей, ранения получили еще 55 человек, в том числе один ребенок. Кроме того, повреждения получили свыше 420 объектов гражданской инфраструктуры.
«Преступления не имеют срока давности»: эксперт о расплате.
Тимур Сыртланов подчеркнул, что преступления, совершенные Булациком* и другими боевиками ВСУ, не имеют срока давности.
"К настоящему времени уже 1000 украинских неонацистов, боевиков украинского режима заочно осуждены на территории Российской Федерации, находятся в розыске за совершение преступлений против национальной безопасности нашей страны, поэтому этот боевик является очередным напоминанием о преступлениях киевского режима, совершенных в отношении, в том числе, наших приграничных территорий.
Данные преступления не имеют срока давности. Розыск этих боевиков ВСУ находится на особом контроле и в Следственном комитете, и в органах безопасности Российской Федерации", — отметил он.
Лучшее решение для преступника — гибель от оружия ВС РФ в зоне СВО.
По словам Сыртланова, все военные преступники будут привлечены к ответственности по закону. Над этим работают соответствующие российские службы.
«Работа следственных органов и служб безопасности Российской Федерации не останавливается ни на секунду. Все причастные к гибели российских военнослужащих, к атакам, в том числе, террористическим и диверсионным действиям на территории нашей страны, будут в обязательном порядке привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Лучшим решением для Булацика* будет его гибель от российского оружия в районе проведения специальной военной операции», — объяснил он.
Что известно о Булацике.
Командир 7-й бригады тактической авиации ВСУ Евгений Булацик* не в первый раз попадает в поле зрения СК РФ.
В 2025 году суд в России назначил командиру 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ полковнику Ростиславу Карпуше и комбригу Евгению Булацику* пожизненные сроки за удары ракетами ATACMS и Storm Shadow по поселку Марьино Курской области, приговоры вынесены заочно.
По данным следствия, 20 ноября 2024 года Карпуша и Булацик* отдали приказы своим подчиненным нанести удары оперативно-тактическими ракетами ATACMS и крылатыми ракетами авиационного базирования Storm Shadow/SCALP-EG по поселку Марьино в Рыльском районе. По данным следователей, в результате этих ударов пострадали не менее 17 человек.
Суд признал украинских военнослужащих виновным в совершении теракта (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ) и назначал им пожизненное лишение свободы, сообщили в ведомстве.
В 2024 году Евгений Булацик* был заочно приговорен к 18 годам лишения свободы за приказ сбросить авиабомбы на нефтебазу в Брянской области.
* Внесен в список террористов и экстремистов РФ.