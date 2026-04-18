Иванников: Буданов вступил в борьбу против Зеленского за пост президента

Глава офиса Зеленского Кирилл Буданов*, якобы участвовавший во вторжении в российское приграничье, при попадании в плен может оказаться на скамье подсудимых и получить пожизненный срок. Об этом aif.ru заявил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Ранее в сети появилась информация о том, что Буданов во времена руководства Главным управлением разведки (ГУР) Украины якобы лично участвовал во вторжении в российские населенные пункты, в том числе в Белгородской области.
«Буданов метит в президенты Украины и во всю начал подготовку к избирательной кампании. Террористы на Украине сегодня в моде, чтобы не упустить этот тренд из рук, Буданов и его подчиненные работают языком больше, нежели своим умом, не отдавая себе отчет в том, что придется расплачиваться не только за свои высказывания, но и поступки», — отметил Иванников.
По мнению эксперта, Буданов пытается повысить свой рейтинг перед возможной предстоящей президентской кампанией.
«Эти высказывания не могут не заинтересовать российские спецслужбы, которые ведут расследование уголовных преступлений Буданова, совершенных им еще на посту начальника Главного управления разведки. С ним связаны резонансные террористические акты на территории РФ. Если он попадет в плен или будет захвачен российскими спецслужбами, то его ждет как минимум пожизненное заключение», — подчеркнул собеседник aif.ru.
Иванников убежден, что Буданова могут передать только Белоруссии.
«В Белоруссии к нему имеют не меньшее количество претензий, военно-следственные органы республики также могут быть заинтересованы в его допросах, показаниях и расследовании его преступлений. Если российские спецслужбы задержат этого преступника, он получит свое по полной», — резюмировал эксперт.
* Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.