«Енисей-СТМ» — победитель первенства России по регби-7

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Зеленограде на стадионе Московской академии регби прошло первенство России по регби-7 среди юниоров до 19 лет.
В турнире приняли участие 14 команд, в том числе спортивная школа «Енисей-СТМ» под руководством Евгения Мочнева.
В первый игровой день красноярская команда обыграла «Приморец-Олимпийские Надежды» из Санкт-Петербурга (42:0) и сыграла вничью со сборной Калининградской области (19:19). В четвертьфинале «Енисей-СТМ» одолел сборную Татарстана (28:5), а в полуфинале оказался сильнее сборной Пензенской области (28:19). В матче за золото красноярцы победили Московскую академию регби со счетом 31:12.
По итогам всего турнира лучшим регбистом первенства был признан Владислав Лейниш, а Сергей Иларионов стал самым результативным игроком по количеству набранных очков, отмечает пресс-служба крайспорта.