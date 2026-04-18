Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутаты предлагают в третий раз менять паспорт в 60 лет

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Депутат Госдумы Игорь Антропенко предложил ввести замену паспорта в 60 лет, поскольку «в России растет средняя продолжительность жизни».

Источник: НИА Красноярск

«Средняя продолжительность жизни в нашей стране растет и уже составляет 74,2 года. В связи с этим хочу предложить ввести еще одну замену паспорта в 60 лет, что также исключит лишние проволочки, связанные с идентификацией личности. Тем более что загранпаспорт мы меняем каждые десять лет, а для внутреннего паспорта такой регулярной замены после 45 лет просто не предусмотрено», — сказал Антропенко РИА Новости.

По словам парламентария, особенно актуально это будет при посадке в самолет или поезд, где сотрудники транспортной безопасности сверяют фото в документе с внешностью пассажира.

Согласно действующему законодательству, российский паспорт подлежит обязательной замене при достижении 20 и 45 лет.