Депутаты предлагают в третий раз менять паспорт в 60 лет

«Средняя продолжительность жизни в нашей стране растет и уже составляет 74,2 года. В связи с этим хочу предложить ввести еще одну замену паспорта в 60 лет, что также исключит лишние проволочки, связанные с идентификацией личности. Тем более что загранпаспорт мы меняем каждые десять лет, а для внутреннего паспорта такой регулярной замены после 45 лет просто не предусмотрено», — сказал Антропенко РИА Новости.