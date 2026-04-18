Депутаты предлагают в третий раз менять паспорт в 60 лет

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Депутат Госдумы Игорь Антропенко предложил ввести замену паспорта в 60 лет, поскольку «в России растет средняя продолжительность жизни».
«Средняя продолжительность жизни в нашей стране растет и уже составляет 74,2 года. В связи с этим хочу предложить ввести еще одну замену паспорта в 60 лет, что также исключит лишние проволочки, связанные с идентификацией личности. Тем более что загранпаспорт мы меняем каждые десять лет, а для внутреннего паспорта такой регулярной замены после 45 лет просто не предусмотрено», — сказал Антропенко РИА Новости.
По словам парламентария, особенно актуально это будет при посадке в самолет или поезд, где сотрудники транспортной безопасности сверяют фото в документе с внешностью пассажира.
Согласно действующему законодательству, российский паспорт подлежит обязательной замене при достижении 20 и 45 лет.