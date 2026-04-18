Дмитрий Демешин: Наших талантливых детей надо объединять, а главное — зажигать в них звезды!

В рабочем поселке Чегдомын Верхнебуреинского района официально открыл свои двери новый культурно-досуговый центр. В церемонии открытия принял участие губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, который лично пообщался с воспитанниками и оценил творческое пространство, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Убежден, наша молодежь сможет наполнить новое пространство интересными смыслами, чтобы это было их место. Для открытия творческого потенциала жителей Верхнебуреинского района очень важны такие места. А задача власти — создавать эти пространства качественными, красивыми, удобными для детей», — отметил глава края Дмитрий Демешин.
Напомним, до недавнего времени единственным центром притяжения для жителей муниципалитета оставался районный дом культуры. Несмотря на успешную работу 28 клубных формирований различной направленности по вокалу, хореографии, театральному и изобразительному искусству, декоративно‑прикладному творчеству, руководители и участники коллективов остро ощущали нехватку помещений для занятий.
В 2025 году администрация района совместно с правительством края провела работу по выделению нового помещения и сформировала заявку на проект «Комплексное развитие сельских территорий» Минсельхоза России. Инициатива получила поддержку, что позволило провести капитальный ремонт.
Подрядчики выполнили полную замену инженерных сетей, фасада и кровли здания, обновили окна и двери, благоустроили отмостку. Для театральной группы и балетного класса закуплено технологическое оборудование. Работы уже завершены, а до конца апреля в центр поставят всю остальную необходимую технику.
В обновленном досуговом центре уже работают театральная студия «Театр вокруг нас», балетная школа и студия современного танца. В ближайших планах — открытие студии робототехники и создание новых клубных формирований.
Юные артисты театрального коллектива встретили гостей яркой постановкой, а после выступления Дмитрий Демешин лично пообщался с воспитанниками центра.
Дмитрий Демешин открыл новый культурно-досуговый центр для молодежи в рабочем поселке Чегдомын. Фото: Антон Шевченко.
«Пожелаем молодежи, чтобы они дерзали, мечтали и воплощали свои мечты в жизнь. А мы им будем помогать! В том числе одна из задач, которую я поставил, — это федеральные конкурсы. Не просто участие, а организация этих конкурсов на Дальнем Востоке. Наших талантливых детей надо объединять, выдвигать, а главное — зажигать в них звезды!» — поделился губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что Дмитрий Демешин с рабочим визитом отправился в Верхнебуреинский муниципальный район. Он ознакомился с состоянием взлетно-посадочной площадки в поселке Чегдомын. Также губернатор проверил ход реконструкции ряда социально значимых объектов. В Чегдомыне он осмотрел детский сад № 7 «Родничок», где с февраля 2026 года ведется капитальный ремонт.