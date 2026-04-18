В Хабаровске и Комсомольске стартовала акция Вода России

В Хабаровском крае одновременно в двух крупнейших городах стартовала Всероссийская экологическая акция «Вода России» (12+). Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Мероприятия прошли в рамках президентского национального проекта «Экологическое благополучие». Волонтеры Хабаровска привели в порядок 300 метров берега Амура, а активисты Комсомольска-на-Амуре прошли 2,5 километра набережной.
В Комсомольске-на-Амуре первыми на уборку вышли около двадцати активистов «Чистой лиги», волонтеры центров дополнительного образования «Дземги» и «Юность», студенты Губернаторского авиастроительного техникума. Они собрали 1,5 кубометра мусора. В Хабаровске к акции присоединились более 70 человек, которые за час собрали 6 кубометров отходов, включая пластиковую тару, одноразовую посуду, старую мебель и сантехническое оборудование.
Министр природных ресурсов Хабаровского края Александр Леонтьев отметил, что акция объединила тысячи экологических активистов и является весомым вкладом в решение экологических проблем. В 2025 году в ней приняли участие около 8 тысяч жителей края, очистивших более 170 километров береговых линий.
