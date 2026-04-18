В Хабаровске и Комсомольске стартовала акция Вода России

В Комсомольске-на-Амуре первыми на уборку вышли около двадцати активистов «Чистой лиги», волонтеры центров дополнительного образования «Дземги» и «Юность», студенты Губернаторского авиастроительного техникума. Они собрали 1,5 кубометра мусора. В Хабаровске к акции присоединились более 70 человек, которые за час собрали 6 кубометров отходов, включая пластиковую тару, одноразовую посуду, старую мебель и сантехническое оборудование.